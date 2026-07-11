Alajbegovic, l'Atalanta insiste: pressing per l'esterno che piaceva al Napoli

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L'Atalanta continua a lavorare con decisione per assicurarsi Kerim Alajbegovic, uno dei giovani talenti più seguiti del panorama europeo. Il club nerazzurro non ha intenzione di abbandonare la pista che porta al centrocampista bosniaco e, nelle ultime ore, ha intensificato i contatti con l'entourage del calciatore nel tentativo di trovare un'intesa. Lo riferisce Sky Sport. L'obiettivo della società bergamasca è convincere il classe 2007 ad accettare il progetto tecnico prima che la concorrenza internazionale possa compiere un affondo decisivo. Il giocatore in passato era stato accostato anche al Napoli.

L'Atalanta accelera per il talento bosniaco

A rafforzare la reputazione di Alajbegovic è stato anche il recente Mondiale, nel quale il giovane centrocampista si è messo in evidenza con la maglia della Bosnia. Il suo gol nella sfida contro il Qatar gli ha permesso di entrare nella storia della competizione, diventando l'ottavo marcatore più giovane di sempre e superando il primato anagrafico di Lamine Yamal. Un traguardo che ha ulteriormente acceso i riflettori sul suo talento e confermato le qualità che da tempo attirano l'attenzione degli osservatori internazionali.