Lazio, Gattuso in conferenza: “Ho ancora più veleno e rabbia. Senza tifosi dura, ma no alibi…”

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Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, ha risposto alle domande della stampa in una conferenza di presentazione. Di seguito un estratto: "Sono orgoglioso, ho buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qui, ho parlato con loro fin da subito e devo dire che le sensazioni sono buone. Dobbiamo continuare su questa strada, sapevo prima delle difficoltà che ci sono. Quando mi hanno chiamato il direttore e il presidente mi hanno spiegato la situazione, c'è da mettere l'elmetto. So tutto, sicuramente stara a me e al mio staff lavorare. C'è da fare tantissimo, poi le altre problematiche non ci posso fare nulla. Il mio obiettivo è solo mettere una squadra in campo che sudi la maglia e rispetti la storia di questa squadra. Sono orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio".

Cosa l'ha spinta ad accettare?

"Sono stato più di una volta vicino a venire qua, non nego che se non ci fossero state queste condizioni avrei rifiutato ancora una volta. È una sfida, ho lavorato con qualche giocatore che sa come voglio fare calcio. So tutto, sappiamo le problematiche che abbiamo e che dobbiamo fare 2-3 cose. Speriamo di riuscire a farle. Poi sarà il lavoro, dopo mi fare domande sulla classifica, ma l'obiettivo è creare un clima familiare e riuscire ad avere una squadra che diverta la gente, anche chi sta a casa, e renderli orgogliosi. Quando sono venuti ho detto che se si fanno determinate cose e riesco a lavorare come voglio io metto l'elmetto senza problema. Nelle parole del direttore e del presidente ho trovato fino ad oggi questo. Se vogliamo fare quello che sto dicendo dobbiamo stare uniti, anche nelle difficoltà".

Si aspettava qualcosa di più in questo mese dal mercato? La forza dell'anno scorso era la difesa, con queste cessioni come cambia la squadra?

"Speriamo che la forza diventi l'attacco. Non voglio parlare di moduli, dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare. Mi piace una linea che rompe, non una difesa che lavora di reparto come faceva Maurizio. Ho grandissimo rispetto per lui, ma vorrei una linea più alta e proveremo a fare qualcosa di diverso. Il direttore e il presidente lo sanno, Gila è andato via e quindi bisognerà fare qualcosa. Prendere tanto per prendere non mi piace, abbiamo pochi soldi e quei pochi vanno spesi bene".

Cosa l'ha spinta a tornare in A dopo l'avventura in nazionale?

"Sono sempre stato io a voler fare un percorso diverso, penso che quando si va all'estero si migliora. Abbini la tua cultura del lavoro e la tua mentalità con altro, noi italiani pensiamo sempre di essere i migliori ma il calcio cambia a una velocità incredibile. Volevo prendere un pezzettino da una parte e uno dall'altra, quest'anno è arrivata la chiamata del presidente e del direttore, mi hanno convinto e son tornato. La direzione era un'altra, ma sono contento della scelta. Sulla nazionale io posso solo ringraziare i ragazzi che ho allenato l'anno scorso, i giocatori hanno dato tutto. Da giocatore ho avuto culo, da allenatore ho preso delle mazzate sui denti, ma sto lavorando per ottenere i risultati. La ferita rimarrà per sempre perché la delusione è stata enorme, ma devo ringraziare tutti perché mi hanno dato il massimo. Rimani in dieci ed esci ai rigori, il calcio è così, nessuno si ricorda quanto di buono avevamo costruito. Il calcio però lo conosco e si va avanti, ma la mentalità e la voglia di non mollare mai non è cambiata. Ho ancora più veleno e rabbia".

L'assenza del pubblico può diventare un problema?

"L'ho già accennato ai giocatori nelle chiamate fatte, questo è un alibi. Se io parlo tutti i giorni dell'assenza dei tifosi, io vado solo a creare un alibi. Lo sanno bene e l'hanno vissuta l'anno scorso, penso che oltre alla bravura di Sarri sono stati bravi anche i giocatori perché si poteva rischiare tanto. Non dobbiamo commettere quell'errore, non dobbiamo parlare sempre di questa problematica. C'è e lo sappiamo, bisogna rispettare i tifosi per la lealtà e la serietà, il comunicato è uscito 25 giorni fa e hanno detto che saranno vicino alla squadra in trasferta. Non li avremo in casa, ma dovremo essere bravi a lavorare al meglio. Questo è uno stadio che spinge, quando è pieno si sente il calore. In questo momento non lo abbiamo e lo pagheremo, ma da parte mia non sentirete mai alibi. Voglio entrare nella testa dei giocatori, se poi ci saranno problemi pazienza. La Lazio quando è arrivata alla vittoria ha sempre avuto questo spirito, potrei parlare di Maestrelli o di Simone Inzaghi. Dovremo creare questo ambiente, è quello che piace a me. Sono un romantico del calcio, credo ancora che si possa entrare nella testa dei giocatori. I calciatori di oggi hanno molte più conoscenze, forse non riescono a stare bene insieme come gruppo ma hanno conoscenze. Un allenatore deve entrare nella testa e mialiorare questo aspetto".

Sta parlando col club anche di come risolvere il tema ambientale?

"lo con Lotito ho un rapporto franco e gli ho chiesto un favore, deve sistemare qualcosina sotto. Gli ho spiegato come sono fatto, sa che non guardo in faccia a nessuno. lo voglio gente che lavora, ci guardiamo in faccia. Se ha qualcosa da dire alla squadra viene e lo dice, ma deve parlare poco con voi. Il problema è che ha troppi telefonini e non si riesce a gestire.

Penso che anche il presidente debba fare questo passo, se vuole dire qualcosa alla squadra lo dice al direttore o a me, poi alla squadra. Noi dobbiamo stare bene insieme e lavorare, siamo suoi dipendenti ma è giusto che le cose si dicano con educazione".

Cosa vuole la società da lei? Ha capito quali motivazioni hanno spinto gli allenatori a dimettersi?

"Quando le cose non vanno bene io mi dimetto, l'ho fatto in passato. Magari qualcuno voleva delle tipologie di giocatori, voleva elementi diversi in rosa. Ognuno ha le sue pretese, non so quali possano essere le problematiche. La società mi ha spiegato che c'era il mercato bloccato, che determinati giocatori potevano partire ma sono stato fortunato perché altri pensavo potessero partire. Temevo un fuggi fuggi generale invece mi hanno dato disponibilità. lo voglio lavorare come piace a me, il resto accetto tutto. Mi piace lavorare in un certo modo e fino ad oggi va bene, abbiamo cambiato qualcosa nella parte organizzativa. Lunedì si comincia e sta a noi, io non verrò qua a dire che Lotito o Fabiani sono bugiardi. Mi hanno detto tutto quello che dovevano dire".

Le dispiace l'assenza di Lotito oggi?

"Sinceramente è meglio. Ogni cosa a suo tempo, è giusto stare qua e parlare noi. Avreste parlato solo col presidente, penso sia una forma di rispetto nei miei confronti. Penso l'ho trovata una cosa rispettosa, così non si parla dei problemi coi tifosi ma dell'allenatore. Oggi il presidente meno parla e questa deve essere la linea. Sta a noi lavorare e creare qualcosa di carino".