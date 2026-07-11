Sorpresa Traoré: l'ex Napoli può sfidare subito gli azzurri alla prima giornata
Hamed Junior Traoré è sempre più vicino al ritorno in Serie A. Il centrocampista ivoriano, dopo l'esperienza all'estero, potrebbe presto vestire la maglia del Genoa, che da diverse settimane sta lavorando per trovare l'intesa definitiva con il Marsiglia. La trattativa tra i due club ha registrato importanti passi avanti e la società rossoblù è fiduciosa di poter chiudere l'operazione a breve. Nel caso per lui pronto debutto il 22 agosto col Napoli, sua ex squadra.
Genoa, fiducia per la chiusura dell'operazione
Secondo Sky Sport, il Genoa continua a mantenere contatti costanti con il Marsiglia per definire gli ultimi dettagli dell'accordo. Le parti sono al lavoro per risolvere gli aspetti conclusivi della trattativa e filtra ottimismo sulla possibilità di arrivare alla fumata bianca entro le prossime 24-48 ore. Se non dovessero emergere ostacoli dell'ultima ora, Traoré potrebbe così fare ritorno nel campionato italiano.
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