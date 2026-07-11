Fiorentina scatenata, preso l’ex Milan Jiménez per Dodo che parte
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La Fiorentina si conferma il club più attivo di tutta la Serie A e proprio in queste ore ha chiuso per l'arrivo di Alex Jimenez. Il club viola ha trovato un accordo con il Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni ed è pronto a rendere lo spagnolo il titolare della fascia destra visto l'imminente addio di Dodo. L'operazione è virtualmente chiusa, visto che Jimenez si trova già all'interno del Viola Park e nei prossimi minuti effettuerà le visite mediche prima di apporre la firma che lo legherà ai gigliati. Lo riporta Tmw.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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