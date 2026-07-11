Ederson occasione di mercato? L'Atalanta cerca acquirenti e prezzo può scendere

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Ultime calciomercato Napoli, al momento tutto fermo in mediana ma Ederson è un'occasione per chiunque adesso. L'Atalanta valuta

All'età di 27 anni, ormai da diverse stagioni uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, scoperta di Sabatini per la Salernitana, Ederson può diventare un'occasione di mercato per diversi club. Era fatta con lo United che però non ha chiuso dopo le visite mediche. Problemi fisici? Pare di no.

Ederson allo United: cosa è successo

Secondo il Corriere di Bergamo, che scrive: "Dopo aver completato ieri la seconda parte di test, il Manchester United ha informato l’Atalanta che non era più intenzionato a proseguire con la conclusione dell’operazione, virando su Andrey Santos, centrocampista brasiliano ex Chelsea. Se non troverà un’altra squadra interessata, per l’Atalanta resterà una risorsa importante da tenere nella nuova mediana di Sarri. La sua permanenza e il mancato apporto dei 50 milioni da reinvestire sul mercato in entrata cambieranno però il mercato estivo dell’Atalanta".

A chi può servire Ederson

La sintesi è che l'Atalanta era pronta ad approfittare dell'enorme cifra per fare mercato, unita a quella per Palestra al Chelsea, altri 50 milioni circa. Ora però Ederson torna a disposizione di Sarri che sarà felice di allenarlo. Ma lui aveva già dato l'ok all'addio e sogna il grande salto. E allora Ederson può diventare un'opportunità per tanti club e il prezzo magari scenderà. Il Napoli al momento è bloccato, le entrate in mediana dipendono dalle situazioni Anguissa e De Bruyne. Ma Ederson al giusto prezzo potrebbe essere un grande affare per chiunque.