Gila-Milan, Gattuso svela: "Ho convinto io Lotito a venderlo: ecco perché"

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Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Lazio, si è presentato ai biancocelesti quest'oggi in conferenza stampa. Tra i vari temi, il tecnico ha parlato anche di Mario Gila, ex obiettivo di calciomercato del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è stata un tentativo di tenere Mario Gila?

"Se fosse stato per Fabiani e Lotito il giocatore sarebbe stato qua. Sono stato io a convincerli, chi non vuole stare qua non deve stare qua. Chi vuole rimanere deve farlo con la testa. Ho parlato con Mario ed è stato onesto, mi ha raccontato i soldi che gli offrivano, prima la squadra vecchia. Ho giocato a calcio per una vita, lo capisco. Ho discusso con lui, deve andare via. No che deve rimanere, non può stare perché è un ragazzo che ha dato tutto e non si può discutere per professionalità. Non poteva più rimanere, i parametri finanziari e il contratto, era arrivato il suo momento. Chapeau al direttore che ha fatto una giocata da fantasista, ma è giusto che sia andato via".

Ha vissuto un'esperienza in un Napoli che viaggiava sulla stessa lunghezza d'onda della Lazio, come si spiega le differenze odierne?

"Penso che andando indietro di 2-3 anni, se non sbaglio tre anni fa la Lazio ha comprato per oltre 100 milioni. Capisci che sono discorsi che non mi piacciono, poi devi vedere entrate e fatturati. Giocare la Champions League è come fare jackpot, se non giochi la Champions l'anno dopo ti accappotti perché è una competizione che porta tantissimi soldi anche a livello di sponsor. Sarri va in Champions League tre anni fa, quando poi ti ritrovi fuori l'anno dopo a livello di bilancio è un disastro. Penso che questa sia la differenza".