La Juve guarda agli svincolati: cerca 2 centrocampisti accostati al Napoli

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La Juventus continua a monitorare con attenzione il mercato degli svincolati per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera figurano due nomi che, nelle ultime settimane, sono stati accostati anche al Napoli: Franck Kessie e Leon Goretzka. Il primo resta una delle priorità della società torinese, che starebbe valutando la possibilità di presentare una prima proposta d’ingaggio già nelle prossime ore. A spingere per l’ivoriano è soprattutto il nuovo Chief Football Officer Ricky Massara, che lo conosce molto bene dai tempi dell’esperienza condivisa al Milan e che aveva provato a portarlo anche alla Roma.

Kessie e Goretzka restano nel mirino della Juventus

Parallelamente, la Juventus non ha mai abbandonato la pista che conduce a Leon Goretzka. Anche il centrocampista tedesco, attualmente svincolato, continua a essere seguito con attenzione dalla società, che mantiene vivi i rapporti con il suo entourage in attesa di possibili sviluppi. Dopo la conclusione dell'avventura della Germania al Mondiale, il giocatore si prenderà il tempo necessario per valutare le opportunità a disposizione prima di scegliere la prossima destinazione. Lo riferisce Sky Sport.