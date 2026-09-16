Fiorentina, Gonçalves: "Viola perfetti per me. Vogliamo tornare ai vertici in Italia"

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Pedro Gonçalves, conosciuto anche come Pote, 28enne attaccante portoghese arrivato alla Fiorentina in prestito dallo Sporting Lisbona è stato presentato oggi in conferenza stampa.

"Ho sempre detto al mio agente che volevo restare in Europa. E volevo giocare in Italia, in Spagna o in Inghilterra. Per questo sono molto contento di essere alla Fiorentina nell'anno del Centenario. L'opportunità è arrivata quando Paratici ha parlato con il mio agente. Sono stato subito aperto, qui ci sono stati portoghesi importanti come Rui Costa e Nuno Gomes. Il club ha storia, la città e i tifosi sono appassionati e io mi identifico in questo. Il progetto è vincente e mi piace. La Fiorentina vuole tornare ai vertici in Italia. E' il club ideale per me.

Il campionato italiano è più tattico, ci sono molte squadre che marcano a uomo e devo cercare di adattarmi il prima possibile. Vanoli ha un'idea di gioco molto chiara e dovrò seguire quello che mi chiederà".