Infortunio Dragusin, recupera per il Napoli? Le ultime dall'allenamento Fiorentina
La situazione legata a Radu Drăgușin è il tema principale in casa Viola in vista del big match contro il Napoli. L'uscita all'intervallo nel derby di Coppa Italia contro il Pisa aveva fatto scattare un campanello d'allarme, ma le notizie dall'allenamento di oggi filtrano un cauto ottimismo. Per il difensore rumeno si tratta di un leggero affaticamento muscolare. Il cambio tempestivo a fine primo tempo sembra aver evitato lesioni più gravi.
Oltre alla seduta defaticante per chi ha giocato ieri, lo staff medico ha predisposto per lui un lavoro personalizzato di scarico. La giornata decisiva sarà quella di domani. La seduta d'allenamento sul campo chiarirà se Drăgușin potrà rientrare gradualmente in gruppo e figurare tra i convocati per la sfida agli azzurri o se Pioli dovrà optare per un turno di riposo precauzionale.
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