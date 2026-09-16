Ufficiale Bologna, ufficiale il ribaltone: via Tedesco, ecco Palladino

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Cambio in panchina per il Bologna. Il club rossoblù ha deciso di interrompere il rapporto con Domenico Tedesco e di affidare la guida della prima squadra a Raffaele Palladino. Il nuovo tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 e già oggi, alle ore 16, dirigerà il suo primo allenamento al centro tecnico.

Bologna, arriva Palladino

Questo il comunicato del club: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".