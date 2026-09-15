Fiorentina, Oulai: “Napoli? Vogliamo batterli in campionato e passare in Coppa Italia”
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Christ Inao Oulai guarda già alle prossime sfide della Fiorentina contro il Napoli: prima in campionato e poi in Coppa Italia.
Dopo il successo per 3-0 sul Pisa in Coppa Italia, il centrocampista della Fiorentina, Christ Inao Oulai ha parlato ai microfoni di Mediaset sottolineando l'importanza dei due imminenti confronti contro il Napoli, uno in campionato e l'altro in Coppa Italia: “Ora abbiamo due gare importanti contro il Napoli, dobbiamo fare di tutto per vincere in campionato e passare in Coppa Italia”.
Oulai: “Sono molto contento del risultato”
Il centrocampista viola ha poi commentato la prestazione della squadra nel derby di Coppa Italia, evidenziando soprattutto il contributo degli attaccanti nel successo contro il Pisa: “È stato tutto più facile grazie agli attaccanti, siamo riusciti a fare tre gol grazie a loro e alla squadra. Sono molto contento del risultato”.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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