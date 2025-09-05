Fiorentina, Gudmundsson salta il Napoli? Islandese costretto al cambio al 68'

Serata dal doppio volto per Albert Gudmundsson, protagonista con la maglia dell’Islanda nella sfida di qualificazione mondiale contro l’Azerbaijan. L’attaccante della Fiorentina, schierato titolare e in grande spolvero, ha messo la firma sul poker islandese con un diagonale preciso che ha portato il risultato sul 4-0. Una gioia però subito spezzata: nel momento di rimettere a terra la gamba sinistra dopo il tiro, Gudmundsson è stato travolto da un avversario e ha poggiato male il piede. Senza nemmeno esultare, il numero 10 si è accasciato dolorante dietro la porta ed è stato costretto a chiedere immediatamente il cambio.

Il giocatore è rimasto a terra per due minuti, prima di essere sostituito tra la preoccupazione generale. Le sue condizioni restano al vaglio dello staff medico: al momento si attende di capire se si tratti di un semplice spavento o di un problema più serio che potrebbe avere ripercussioni anche sul campionato. Una tegola che la Fiorentina spera di scongiurare, vista l’importanza di Gudmundsson nello scacchiere offensivo di Italiano. Nelle prossime ore sono previsti accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio e se sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Napoli.