Fiorentina, Palladino presenta Folorunsho: "Compensa le mancanze dopo Bove"

vedi letture

Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Monza: "Stiamo vivendo questo momento con grande attenzione e tramite un lavoro molto attento. Abbiamo affrontato squadre molto importanti come Juve, Bologna e Napoli ma credo che l'unica gara che abbiamo sbagliato sia stata quella con l'Udinese. Lunedì a Monza vogliamo fare una grande gara, ci siamo preparati nel migliore dei modi. Siamo pronti e carichi per ribaltare questo momento: io conosco una sola strada, quella del lavoro".

Sull'arrivo di Folorunsho:

"Michael ha le caratteristiche che ci mancavano, da dopo che Bove si è fermato. Lui ci dà tante alternative: può giocare sia come ala che come interno. Mi ha fatto un'ottima impressione e si è messo già a disposizione. Sarà convocato per Monza. Siamo molto vigili sul mercato, lascio lavorare la società".