Fresco di gol al Napoli, Ekhator finisce nel mirino di una big di Serie A per gennaio

vedi letture

La Roma prepara le prime mosse per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e continuare a coltivare ambizioni da vertice. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà giallorossa ha assicurato a Gian Piero Gasperini pieno sostegno per intervenire sulla rosa, compatibilmente con eventuali cessioni che possano liberare spazio e risorse. In cima alla lista del direttore sportivo Ricky Massara c’è Joshua Zirkzee, ex Bologna oggi al Manchester United. L’attaccante olandese, penalizzato dal poco minutaggio in Premier League, sta valutando un ritorno in Serie A per ritrovare continuità in vista del Mondiale 2026. L’idea della Roma è quella di impostare un’operazione in prestito fino a giugno, soluzione gradita anche al giocatore.

Non solo Zirkzee, però. Dalla Ligue 1 arrivano altri due profili monitorati con attenzione: Folarin Balogun, in uscita dal Monaco, e Lucas Stassin del Saint-Étienne, eletto miglior giovane dello scorso campionato francese e valutato circa 20 milioni di euro. In Serie A, invece, resta viva anche la pista che porta al gioiello del Genoa Jeff Ekhator, classe 2006, talento che Gasperini apprezza particolarmente. Un segnale chiaro: la Roma vuole continuare a crescere, puntando su giovani di qualità e investimenti mirati per il futuro.