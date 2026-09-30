Bilancio Juventus 2026, la sostenibilità è lontana: ricavi scendono e nuovo rosso di 66mln

La Juventus chiude l'esercizio 2025/26 con una perdita consolidata di 66 milioni. Cresce anche l'indebitamento, diminuiscono ricavi e costi operativi.

La Juventus ha chiuso l'esercizio 2025/26 con una perdita consolidata pari a 66 milioni di euro, in peggioramento rispetto al rosso da 58,1 milioni registrato nella stagione precedente, ma in linea con le previsioni formulate dal club. Come riportato da Calcio e Finanza, i ricavi e proventi sono scesi da 529,6 a 474,7 milioni, facendo registrare una flessione del 10,4%. A incidere sono stati soprattutto i minori proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori (-51,9 milioni) e il calo dei ricavi da diritti audiovisivi e media (-31,9 milioni), di cui 27 legati al venir meno della partecipazione al Mondiale per Club. In controtendenza sponsorizzazioni e pubblicità, cresciute di 20,3 milioni anche grazie agli accordi con Stellantis Europe e Visit Detroit.

Juventus, scendono anche i costi: da 405,7 a 363,6 milioni

Parallelamente al calo dei ricavi, la Juventus ha proseguito il lavoro di contenimento delle spese. I costi operativi sono passati dai 405,7 milioni del 2024/25 ai 363,6 milioni dell'ultimo esercizio, con una riduzione di 42,1 milioni. Pesano soprattutto i minori costi per acquisizioni temporanee di calciatori (-13,5 milioni), personale tesserato (-10,5 milioni), oneri accessori relativi ai diritti pluriennali (-9,5 milioni) e servizi esterni (-8,2 milioni). Sul risultato finale hanno invece inciso alcuni oneri non ricorrenti, compresi quelli relativi alla cessazione anticipata dei rapporti con l'allenatore della prima squadra e il suo staff, con l'amministratore delegato, oltre ad alcune svalutazioni e alla sanzione UEFA derivante dal Settlement Agreement.

Bilancio Juventus, previsto ancora un risultato negativo senza Champions

Guardando al futuro, la Juventus prevede risultato e cash flow ancora negativi nel 2026/27, principalmente per la partecipazione all'Europa League anziché alla Champions League. Un miglioramento significativo è atteso dal 2027/28, nell'ipotesi di un ritorno nella massima competizione europea e di risultati sportivi in linea con quelli delle stagioni precedenti.