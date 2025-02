Fuorigioco De Vrij su gol di Arnautovic, l'Aia 'sta' con l'Inter: "Non è punibile"

"Stando all'interpretazione degli arbitri italiani, De Vrij è sufficientemente lontano da Mandas e il pallone passa abbastanza distante da lui"

Ha generato grande discussione il gol segnato ieri sera da Marko Arnautovic nel corso della vittoria per 1-0 dell'Inter contro la Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Al di là della grande esecuzione balistica operata dal centravanti austriaco, va valutata la posizione irregolare di De Vrij e se questo vada a incidere sulla linea di visione del portiere biancoceleste Mandas. Sì, secondo più o meno tutti i commentatori e moviolisti, ma è così anche per l'AIA?

Cosa dice il regolamento, intanto. La regola numero 11 del Regolamento del Gioco del Calcio si esprime così: "Un calciatore in posizione di fuorigioco deve essere punito se interferisce con un avversario: impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione...o facendo un’evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell’avversario di giocare il pallone".

Arriviamo perciò all'interpretazione fatta dall'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri. Che recepisce, come le altre organizzazioni nazionali, le indicazioni fornite dalle autorità internazionali, dall'IFAB in giù. Stando all'interpretazione degli arbitri italiani, De Vrij è sufficientemente lontano da Mandas e il pallone passa abbastanza distante da lui per ritenere che la sua posizione sia non punibile e il gol da convalidare. Lo riferisce Sky Sport.