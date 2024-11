Garcia alla Roma? La proprietà ha già preso la sua decisione

Roma, tanti nomi per la panchina, per la sostituzione di Juric. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ex Napoli Rudi Garcia, che ha avuto contatti con persone che parlavano a nome della Roma, ieri era a Doha per un seminario tra allenatori.

Ovviamente sarebbe ben lieto di tornare a Trigoria ma la sua candidatura sembra già tramontata. Un altro profilo del quale si parla molto è Edin Terzic, tedesco di origini bosniache, attualmente libero dopo aver conquistato la finale di Champions League con il Borussia Dortmund. Nell'elenco anche Allegri, Mancini e Ranieri.