Gasp piange a Bergamo! L’Atalanta batte la Roma nonostante l’arbitraggio: finisce 1-0

vedi letture

Termina sul risultato di 1-0 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. L'allievo Raffaele Palladino batte Gian Piero Gasperini suo maestro ai tempi del Genoa, in una gara caratterizzata da tante polemiche a partire proprio dal gol di Scalvini che l'ha decisa: tante proteste giallorosse per un contatto tra il difensore orobico e Svilar, ma dopo un check di quattro minuti la rete viene giustamente convalidata. La tensione si rinnova poco più tardi quando Scamacca raddoppia e questa volta la marcatura viene annullata per un fuorigioco di partenza che, a giudizio dell'arbitro, incide nell'azione: ammonito Palladino per proteste. Più che legittime le perplessità su questa decisione del direttore di gara. Le scintille tra le panchina proseguono nella ripresa, viene espulso un membro dello staff della Dea, che però alla fine porta a casa i tre punti.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Atalanta-Roma 1-0:

1 – Milan 38 punti, 17 partite giocate

2 – Inter 36 punti, 16 partite giocate

3 – Napoli 34 punti, 16 partite giocate

4 – Roma 33 punti, 18 partite giocate

5 – Juventus 33 punti, 18 partite giocate

6 – Como 30 punti, 17 partite giocate

7 – Bologna 26 punti, 16 partite giocate

8 – Atalanta 25 punti, 18 partite giocate

9 – Lazio 24 punti, 17 partite giocate

10 – Sassuolo 23 punti, 18 partite giocate

11 – Udinese 22 punti, 18 partite giocate

12 – Cremonese 21 punti, 17 partite giocate

13 – Torino 20 punti, 17 partite giocate

14 – Parma 18 punti, 17 partite giocate

15 – Cagliari 18 punti, 18 partite giocate

16 – Lecce 17 punti, 17 partite giocate

17 – Genoa 15 punti, 18 partite giocate

18 – Verona 12 punti, 16 partite giocate

19 – Pisa 12 punti, 18 partite giocate

20 – Fiorentina 9 punti, 17 partite giocate