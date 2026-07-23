Genoa, De Rossi lavora sul 3-5-2: tattica e partitelle ad alta intensità a Moena

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Seduta tattica per il Genoa: prove di 3-5-2, Traoré ancora a parte.

Il Genoa, avversario del Napoli all'esordio in campionato, ha archiviato anche la seduta pomeridiana del ritiro di Moena, dedicata quasi esclusivamente al lavoro tattico. Dopo le esercitazioni atletiche svolte in mattinata, Daniele De Rossi ha portato la squadra in palestra prima di trasferirla sul terreno di gioco, dove i rossoblù sono stati divisi in due gruppi impegnati in partitelle a campo ridotto e ad alta intensità.

Prove di 3-5-2 e Traoré ancora in personalizzato

Successivamente il tecnico ha concentrato il lavoro sugli automatismi del 3-5-2. Nella prima esercitazione hanno trovato spazio Marcandalli, Otoa e Vogliacco in difesa, con Baldanzi, Frendrup e Masini in mezzo al campo, Ellertsson e Norton-Cuffy sulle corsie esterne e la coppia offensiva composta da Vitinha e Colombo. Nel corso della seduta sono poi subentrati Sabelli, Messias, Klisys, Amorim, Wiafe, Puczka, Havel e Meichtry.

L'allenamento si è chiuso con una serie di partitelle a tema, nelle quali la squadra impegnata in fase difensiva lavorava con un blocco basso di otto uomini, mentre le due punte svolgevano un'attività semi-attiva. Sul fronte dell'infermeria, Junior Traoré ha proseguito il proprio percorso di riatletizzazione lavorando ancora a parte. Per domani il programma prevede una nuova doppia seduta, seguita in serata dalla presentazione della squadra in piazza alla presenza del presidente Dan Șucu.