Ufficiale
Modric resta in Serie A: c'è la firma sul rinnovo di contratto col Milan
TuttoNapoli.net
Luka Modric firma il rinnovo di contratto con il Milan per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.
Luka Modric ha rinnovato con il Milan. Il club rossonero ha comunicato ufficialmente che il centrocampista croato ha firmato un contratto per un'ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027.
Il comunicato del Milan
"Punto di riferimento del centrocampo rossonero fin dal suo arrivo, Luka ha saputo mettere la propria esperienza e la propria qualità al servizio della squadra, dentro e fuori dal campo. Tra i calciatori più forti e rappresentativi a livello mondiale, il croato proseguirà il proprio cammino in maglia rossonera, con cui nella passata stagione ha totalizzato 37 presenze e 2 gol, con l'ambizione di raggiungere nuovi importanti traguardi. Luka Modrić continuerà a indossare la maglia rossonera numero 14".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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