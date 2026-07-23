Lucumí, il Besiktas di Italiano ci prova: offerta respinta dal Bologna

vedi letture

Il Bologna rifiuta l'offerta del Besiktas per Lucumí e chiede solo cash.

Il Besiktas si inserisce nella corsa per Jhon Lucumí, difensore colombiano in uscita dal Bologna. Il club turco, che ha appena affidato la panchina a Vincenzo Italiano, conosce bene il centrale rossoblù proprio grazie al tecnico, che lo ha allenato nelle ultime stagioni. Scaduta la clausola rescissoria da 28 milioni di euro, il Bologna continua comunque a valutare il giocatore intorno ai 25 milioni, cifra che finora nessun club ha deciso di investire.

Offerta con Onana, il Bologna dice no: per Lucumí serve un'offerta cash

Su indicazione di Italiano, il Besiktas avrebbe presentato una prima proposta da 12 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Jean Onana, classe 2000 reduce da una stagione al Genoa, dove ha collezionato appena tre presenze per un totale di 42 minuti giocati. Il Bologna, però, ha respinto immediatamente l'offerta, ribadendo la propria linea: niente sconti e nessuna apertura a scambi o contropartite tecniche. Chi vorrà acquistare Lucumí dovrà presentare un'offerta esclusivamente economica in grado di soddisfare le richieste del club emiliano.