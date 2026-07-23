Niente Serie A anche per Alajbegovic? Ora è favorito un club di Premier League
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Karim Alajbegovic, seguito dal Napoli prima e ora da Atalanta e Roma, potrebbe finire al Chelsea: lo scrivono in Inghilterra.
Attenzione al Chelsea per Kerim Alajbegovic. Il trequartista bosniaco è da tempo obiettivo forte dell'Atalanta. Secondo quanto riportato dal Telegraph il club londinese sarebbe il favorito per il giocatore, potendo pagare sull'unghia i 30 milioni chiesti dal Bayer Leverkusen.
L'Atalanta non sembra andare incontro alle richieste del Bayer Leverkusen
L'Atalanta è ferma a 26 milioni di euro più bonus, ma servirebbe un rilancio La Dea tuttavia sta già cominciando a vagliare le soluzioni alternative: Zuriko Devitashvili, georgiano del Saint-Etienne, è una di esse.
Anche la Roma sul bosniaco
Alajbegovic è anche nei radar della Roma, che vistosi sfumare Summerville, può rifarsi sotto. Con l'inserimento però del club di Premier League la situazione rischia di complicarsi seriamente.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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