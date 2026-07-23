Clamoroso Guardiola: richiesta d'ingaggio shock per accettare l'Italia

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Josep Guardiola è il principale candidato al ruolo di commissario tecnico dell'Italia, ma la sua richiesta d'ingaggio è folle.

Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Leonardo e la FIGC al completo vorrebbero un solo uomo a guidare la rivoluzione della Nazionale italiana e del movimento calcio azzurro: Pep Guardiola. Come anticipato dal presidente della Federazione azzurra, un'eccezione per un volto di tale spicco si potrebbe anche fare in termini d'ingaggio garantito. Ma quanto vorrebbe veramente l'allenatore basco di 55 anni per il ruolo da commissario tecnico?

Garanzie e promesse

Maldini e Leonardo, volati a Barcellona per incontrare l'ex guida del Manchester City, hanno proposto un progetto a 360 gradi che vedrebbe Pep al centro di tutto, imponendo una nuova filosofia, a partire dai settori giovanili. Nonostante le garanzie date da dt e advisor in merito ad uno staff di collaboratori che gli permetta di stare più tempo possibile a Barcellona, Guardiola sarebbe timoroso per l'impegno richiesto. E un ruolo ibrido ma soprattutto lontano fisicamente dal posto di lavoro, per uno come lui che dà tutto sempre, cozzerebbe. Inoltre ha promesso alla famiglia che si sarebbe fermato per recuperare un po' di tempo insieme.

Quanto vorrebbe

Per approdare a Coverciano, e in tempi stretti visto che a settembre c’è la Nations League, Guardiola avrebbe domandato un ingaggio faraonico da 20 milioni a stagione. Per un contratto di 4 anni come quello avanzato da Maldini e Leonardo, dunque, equivarrebbe a 80 milioni complessivi per il mandato da ct. Mentre i massimi rappresentanti della FIGC potrebbero spingersi solamente fino a metà. Da qui, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci si aspetta che l'allenatore spagnolo declini la proposta azzurra.