Genoa, dopo il Napoli l'emergenza sta per finire: Vieira recupera due pedine

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Natale in famiglia ma Santo Stefano al Signorini per proseguire la preparazione in vista della trasferta di Empoli, sabato alle 15. Il Genoa di Patrick Vieira si è già lasciato alle spalle la prima sconfitta sotto la gestione del tecnico francese con il Napoli e dopo aver festeggiato il Natale in famiglia è tornato oggi al lavoro al centro sportivo Signorini. Per la gara con l'Empoli il tecnico potrà contare su altri due recuperi dopo quello di Ekuban convocato e in campo contro i partenopei.

Ekhator e De Winter infatti lavorano in gruppo da qualche giorno e potranno essere convocati dall'allenatore. La lista degli indisponibili a questo punto si riduce a solo tre elementi: Messias, Ahanor e Malinovskyi. Domani rifinitura mattutina al termine del quale Vieira incontrerà i giornalisti, subito dopo partenza alla volta della Toscana dove sabato al Castellani Badelj e compagni saranno raggiunti da quasi 4000 genoani con il settore ospiti esaurito in pochissimo tempo. (ANSA).