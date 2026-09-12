Il Genoa riacciuffa il Frosinone e poi resiste: finisce 1-1 al Ferraris

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Termina in parità la sfida del "Ferraris" tra Genoa e Frosinone. Le formazioni guidate da Daniele De Rossi e Massimiliano Alvini dividono la posta in palio, dopo che gli ospiti erano riusciti a portarsi in vantaggio grazie a Kvernadze, gol pareggiato poi da Vazquez.

Kvernadze sblocca il match

Dopo sette minuti i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Ellertsson, che si libera sulla corsia mancina e serve dal fondo Baldanzi, il quale batte Palmisani: la rete viene però annullata per la posizione irregolare dell'islandese. Poco dopo il quarto d'ora arriva invece il gol che spezza l'equilibrio: sul cambio di gioco di Schmid, Kvernadze punta Marcandalli, lo supera con facilità e deposita il pallone in rete sfruttando l'uscita di Bijlow. Al 22' Colombo costruisce una buona occasione servendo Baldanzi, il cui tiro di prima intenzione viene neutralizzato da un ottimo intervento in tuffo di Palmisani. A nove minuti dall'intervallo, Ehizibue affonda sulla destra e mette al centro per Osmajic, che calcia di prima ma non trova la porta. Gli ospiti si rendono ancora pericolosi con Calò, che dal vertice sinistro dell'area di rigore fa partire una conclusione a giro terminata di poco a lato.

Vasquez riporta il match in parità

La ripresa si apre con il pareggio del Genoa, propiziato da un calcio d'angolo: Sow disegna un cross preciso dalla bandierina per Vasquez, che anticipa Palmisani e riequilibra il punteggio. Il Frosinone reagisce con una conclusione di Kvernadze sugli sviluppi di un corner, con Bijlow che devia sopra la traversa, e sull'azione successiva anche Oyono calcia alto sopra la traversa. Al 24' è Colombo a rendersi pericoloso con un tiro da buona posizione, respinto da Palmisani. All'80' Vitinha si gira bene in area dopo un'azione personale, ma trova la grande risposta di Palmisani, che gli toglie il pallone dalla porta. Il Genoa torna a farsi vedere con Meichtry, il cui tiro dalla distanza viene deviato e termina di poco fuori. A cinque minuti dal termine un errore di Marcandalli lancia in contropiede il Frosinone, ma Calò calcia addosso a Bijlow. All'86' Vasquez, già ammonito, atterra Fini: l'arbitro Rapuano estrae il secondo cartellino giallo ed espelle il difensore messicano. Nei minuti di recupero il Frosinone si fa ancora pericoloso con Bobcek, murato da una grande parata di Bijlow, mentre l'ultima occasione degli ospiti, con Zerbin, viene bloccata dal portiere olandese.