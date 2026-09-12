Ufficiale Genoa-Frosinone, annunciate le formazioni ufficiali: fuori gli ex azzurri

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Genoa-Frosinone apre questo sabato di Serie A, con la formazione guidata da Daniele De Rossi ancora ferma a quota zero in graduatoria e a caccia del primo successo stagionale davanti ai propri tifosi. Dall'altra parte del campo la squadra allenata da Massimiliano Alvini, che dopo il ko all'esordio contro la Juventus ha conquistato l'intera posta in palio nelle sfide successive contro Fiorentina e Venezia. Il Genoa, invece, ha incassato la prima sconfitta stagionale contro il Napoli, gara segnata dall'episodio contestato di De Bruyne su Vasquez, per poi cedere anche contro Lazio e Como.

De Rossi conferma Osmajic in attacco

Daniele De Rossi non stravolge le scelte della vigilia e conferma Osmajic come terminale offensivo, supportato da Colombo. A centrocampo Baldanzi si aggiudica il ballottaggio con Messias, agendo al fianco di Frendrup e Sow, mentre sulle corsie esterne trovano spazio Ehizibue ed Ellertsson. Il reparto difensivo, a protezione di Bijlow, è composto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez.

Raimondo guida l'attacco del Frosinone

Massimiliano Alvini punta su Raimondo come riferimento offensivo, sostenuto alle sue spalle da Ghedjemis, Schmidt e Kvernadze. In mediana spazio a Calò e Masini, mentre la linea difensiva a protezione di Palmisani è formata da Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia. Fuori gli ex azzurri Hasa e Zerbin.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Frosinone

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmidt, Kvernadze; Raimondo.