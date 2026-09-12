Live Primavera 2, Napoli-Catanzaro 2-3 (Pellegrini 19', Gjioka 25', Greco 47', Milton Pereyra 60', Mane 79'): 2ª sconfitta di fila

vedi letture

Il Napoli Primavera di Nocerino cerca il riscatto dopo il ko dell'esordio: al Piccolo di Cercola arriva il Catanzaro, reduce dal successo all'esordio.

95' - FINISCE QUI.

90' - 5' di recupero

89' - Ammonito Ciani.

84' - Corner in favore del Napoli che ci crede.

82' - Ammonito Esposito che perde palla e nel tentativo di bloccare il contropiede commette fallo.

81' - Giallo per Nocerino

79' - MANE NON SBAGLIA! 2-3 A CERCOLA: che giocata dell'attaccante 2009 che si libera della difesa e non può sbagliare davanti a Martena.

76' - CLAMOROSA CHANCE PER IL NAPOLI: Chiaiese al centro dell'area di rigore sbaglia clamorosamente il tiro che colpisce Milton Pereyra e di pochissimo termina fuori

75' - Esposito collabora con Melnyk, bella giocata dei due che libera l'esterno italiano ma il cross è parato dal portiere.

73' - Rovetini calcia dai 25m un buon calcio di punizione che impegna Martena. Palla in corner

73' - Spinge il Napoli

68' - Spezzettato il gioco in questi minuti.

67' - Fuori Liccardo e Favicchio, dentro Mane e Chiaiese.

66' - Cerca di rallentare il gioco il Catanzaro.

63' - Spinge adesso il Napoli nel tentativo di riaprire la gara

60' - GOL DEL NAPOLI! Azione strepitosa con Rovetini che ne dribbla due, la scarica a Pereyra, uno due in area di rigore e palla all'argentino che davanti a Martena non sbaglia!

59' - Entra Fiorentino esce Molon.

58' - Sta spingendo adesso il Napoli che alza i ritmi.

55' - Rovetini stacca altissimo ma Martena dice no! Gran riflesso del portiere del Catanzaro

55' - Calcio d'angolo in favore del Napoli

54' - Manovra confusionaria del Napoli che sta sbagliando molti passaggi.

50' - Giallo per Greco che alza la gamba proprio davanti gli occhi dell'arbitro.

47' - TRIS DEGLI OSPITI. Greco scappa alla difesa azzurra e supera ancora una volta Spinelli con un destro che passa sotto le gambe del portiere azzurro.

16.01 - riparte la gara

15.47 - Termina la prima frazione. Napoli sotto di due reti.

46' - Ammonito Liccardo. Punizione pericolosa per gli ospiti allo scadere della prima frazione

45' - Concessi 2' di recupero

44' - Errore clamoroso sotto porta di Pellegrini che si divora lo 0-3. Cross al centro che supera tutta la difesa, arriva sul piede dell'attaccante che spara altissimo da posizione favorevole!

43' - Calcio di punizione da zona pericolosa per il Catanzaro.

42' - Fase finale del primo tempo, attacca il Napoli

38' - Esposito ci prova da 25m su un calcio di punizione ma il sinistro se pur preciso è debole.

33' - Baridò inventa, palla sul secondo palo per Favicchio che colpisce male, la palla arriva sporca a Milton Pereyra che non riesce però ad impensierire la difesa ospite.

32' - Spinge adesso il Catanzaro.

31' - Zappalà fa partire il contropiede del Napoli con uno strepitoso anticipo, palla allargata a Favicchio che prova a calciare, palla ribattute ma l'esterno ci riprova ed impegna Martena. Corner per gli azzurri.

30' - Preme adesso il Napoli che riesce sempre a scardinare la difesa del Catanzaro.

28' - Cambio nel Napoli, fuori Branchizio dentro Esposito. Cambio tattico di Nocerino

25' - RADDOPPIO DEL CATANZARO: destro pazzesco nel set di Gjioka che batte Spinelli e porta gli ospiti avanti di due.

23' - CLAMOROSO! DOPPIA TRAVERSA PER IL NAPOLI! Cross battuto seguendo uno schema, Melnyk crossa in mezzo per il colpo di testa di Branchizio che si stampa sulla traversa, la palla torna sulla testa del centrale che di nuovo colpisce la palla e la traversa! Assurdo.

21' - Prova a reagire il Napoli che si guadagna un buon calcio di punizione sulla trequarti.

19' - GOL DEL CATANZARO. ERRORACCIO DI SPINELLI: su una palla innocua e molto alta il portiere del Napoli calcola male i tempi d'uscita ed in ritardo prova ad avventarsi sul pallone ma scivola, tutto troppo facile per Pellegrini insaccare il pallone a porta vuota. Napoli sotto.

19' - Ci prova De Stefano con la prima conclsuione, para facilmente Martena.

17' - Curatelo su una punizione dai 20m spara altissimo.

15' - Molla la difesa del Napoli, Pellegrini prova a battere Spinelli ma il destro è altissimo.

13' - Giropalla del Napoli, arretrano gli ospiti

11' - Offensiva del Catanzaro, il Napoli reclama un fallo De Stefano ma l'arbitro lascia correre.

10' - Preme il Napoli che riesce sempre con palleggio a creare offensive.

3' - Attacca il Catanzaro in questo avvio.

1' - Inizia la gara!

14.55 - Squadre in campo!

14.30 - Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Napoli: Spinelli, Zapalla', Liccardo, De Stefano, Branchizio, Lieto, Melnyk, Anic, Milton Pereyra, Barido', Favicchio. Allenatore: Antonio Nocerino.

﻿﻿Catanzaro: Martena, Curatelo, Cesnauskis, Panuccio, Distante, Salvano, Aloiso, Molon, Pellegrini, Greco, Gjoka. Allenatore: Francesco Costantino.

14.00 - Inizia a riempirsi di tifosi l'arena di Cercola

13.00 - Benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Catanzaro, match di Primavera 2 in diretta testuale su TuttoNapoli.

Seconda giornata del campionato di Primavera 2 2026/2027 per il Napoli, che questo pomeriggio ospita il Catanzaro allo stadio "Giuseppe Piccolo" di Cercola. Fischio d'inizio fissato per le ore 15:00, con gli azzurrini di Antonio Nocerino chiamati a reagire dopo il passo falso dell'esordio stagionale.

Il Napoli cerca il riscatto dopo l'Avellino

La squadra partenopea arriva a questo appuntamento con la necessità di voltare pagina in fretta. Nella prima giornata del girone B, infatti, è arrivata una sconfitta per 3-1 nel derby campano contro l'Avellino, disputato al "Partenio-Lombardi", con il gol della bandiera azzurra firmato da Pereyra. Un avvio complicato che Nocerino vorrà subito archiviare davanti al pubblico amico di Cercola, in un campionato che vede il Napoli tra le candidate a un pronto ritorno in Primavera 1 dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Il Catanzaro, avversario in fiducia

Di fronte ci sarà un Catanzaro reduce da un esordio a punteggio pieno: gli Aquilotti di mister Costantino hanno superato 2-0 il Latina al "Curto" nella gara d'apertura, grazie alla doppietta di marca Gjoka-Greco, con i due giovani calabresi protagonisti di un'azione corale nel primo e nel secondo tempo. I giallorossi si presentano dunque a Cercola con il morale alto, pronti a giocarsi la prima trasferta stagionale a viso aperto contro una delle piazze più prestigiose del girone.