Ufficiale Lazio-Milan, annunciate le formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Amorim

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Gattuso preferisce Noslin e Cancellieri a Pinamonti e Isaksen. Panchina anche per Gudmundsson. Amorim arretra Rabiot in mediana col francese che affianca Modric. Loftus-Cheek con Cisse a supporto di Gonçalo Ramos. Tornano a sedersi in panchina Diego Moreira e Saelemaekers. Unico reparto non toccato è la difesa.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp. Motta, Renzetti, Diogo Leite, Pinamonti, Isaksen, Pedraza, Przyborek, Lazzari, Cataldi, Bordon, Serra, Farcomeni, Gudmundsson. All. Gennaro Ivan Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp. P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Diego Moreira, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F. Terracciano, Gabbia, Saelemaekers, Camarda, Musah. All. Ruben Amorim.

