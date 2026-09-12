Le ultime verso Napoli-Bologna, Allegri con Gilmour e Vergara a centrocampo

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Il Napoli si prepara a scendere in campo con il 4-3-3: emergenza a centrocampo con le assenze di McTominay e Anguissa, spazio a Lobotka in regia.

La partita è in programma domenica 13 settembre, ore 18:00, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN e Sky. Prende forma il Napoli che Massimiliano Allegri potrebbe schierare contro il Bologna: gli azzurri dovrebbero presentarsi con il 4-3-3, con diverse indicazioni interessanti soprattutto a centrocampo e nel reparto offensivo.

Napoli, emergenza portiere e centrocampo: spazio a Milinkovic-Savic, Gilmour e Vergara

Tra i pali spazio a Milinkovic-Savic, con Meret infortunato, mentre la linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola. A centrocampo, senza McTominay e con Anguissa recuperato forse solo per la panchina, Allegri dovrebbe affidarsi a Lobotka in cabina di regia, con Gilmour e Vergara ai suoi lati. In attacco, invece, il Napoli dovrebbe puntare sul tridente formato da Politano, Hojlund e Lang, con il centravanti al centro dell'attacco e i due esterni pronti ad agire sulle corsie. Mancherà l'infortunato Alisson, che tornerà dopo la sosta.

Bologna, Tedesco squalificato: Piccoli favorito su Dovbyk in attacco

I felsinei, a caccia dei primi tre punti stagionali dopo il pari col Sassuolo, si affidano a Skorupski e al tandem Cambiaghi-Bernardeschi. Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna è ora alla caccia dei primi tre punti della stagione, ma a Napoli servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per due giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, con Theate ed Heggem a guidare la difesa e Holm e Miranda sugli esterni. A centrocampo i punti fermi sono capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, mentre l'altra maglia se la contenderanno Moro, Amondarain e Pobega, con il primo favorito per la sua prima titolarità stagionale. Davanti confermati Cambiaghi e Bernardeschi, con Piccoli che dovrebbe nuovamente spuntarla su Dovbyk.