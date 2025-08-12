Torino, non solo Elmas per il centrocampo: spunta Asllani dell'Inter

vedi letture

Al Torino piace Kristjan Asllani dell’Inter: ne scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport nei giorni in cui Elmas viene accostato al Napoli. Possibile dunque che il Torino, viste le difficoltà con il Lipsia, abbia deciso per il momento di concentrarsi su un altro obiettivo che ricopre un altro ruolo. L'uno non esclude l'altro, ovviamente. Il club granata ha messo gli occhi sul calciatore albanese di proprietà dell’Inter Kristjan Asllani, centrocampista ex Empoli classe 2002. Al momento l’affare, soprattutto a livello economico, non sembra facile da chiudere. Nonostante ciò però, resta forte l’interesse del Torino per il calciatore.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni. Al Torino da gennaio 4 gol.