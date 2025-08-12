Caso Lookman, agenti attesi in Italia: già in programma incontri con Inter e Atalanta

Continua a far discutere il caso Ademola Lookman e lo stallo della sua situazione all'Atalanta, con la 'fuga' nella sua abitazione in Inghilterra a seguito del rifiuto della nuova proposta dell'Inter da 42 milioni di euro più 3 di bonus per lui. Emergono novità sul tema, dall'edizione di oggi di Tuttosport: secondo il quotidiano infatti emissari della Roof, l'agenzia che cura gli interessi del nigeriano della Dea, sono attesi al più presto in Italia per provare a sbrogliare la situazione. E in tal senso sono già stati fissati degli appuntamenti sia con l'Inter che con l'Atalanta, nel tentativo di andare a smuovere le acque.

Lookman punta a far leva su una vecchia promessa fatta a lui dalla dirigenza dell'Atalanta, ovvero quella di lasciarlo partire in questa sessione estiva, a fronte di proposte ritenute congrue. E proprio qui sta il problema: se infatti Lookman ha già l'accordo con l'Inter per un accordo quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, agevolato anche dal Decreto Crescita, a non collimare sono le valutazioni dei due club. Agli occhi dell'Atalanta non basta neanche il recente rilancio pensato dall'Inter, da 42 milioni di euro più 3 di bonus.

Gli ultimi aggiornamenti su Lookman dicono che il Napoli sarebbe pronto a tornare alla carica, dopo essersi visti rifiutare una precedente proposta di contratto superiore nei termini economici rispetto a quella dell'Inter (da circa 5 milioni di euro netti l'anno) ma la Beneamata continua nel suo gioco di strategia e di attesa, puntando sulla volontà dell'ambito calciatore.