Niente Inter, su Leoni piomba il Liverpool: contatti avviati con il Parma

Dopo che le italiane, Inter in primis, lo hanno seguito e attenzionato per gran parte dell'estate, la Serie A rischia di perdere anche Giovanni Leoni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Parma valuta il difensore centrale 30 milioni di euro più bonus ed è pronto a cederlo solamente per una cifra che si aggiri intorno alla somma richiesta, senza fare sconti a nessuno, altrimenti il classe 2006 si farà un altro anno a Collecchio.

Chi si è mosso con forza sulle tracce del 18enne è il Liverpool, che ha già avviato i contatti con i ducali per acquistarlo e portarlo in Premier League. Gli inglesi vogliono superare la concorrenza dei nerazzurri, del Milan e della Juventus e non hanno grossi problemi economici. Resta da capire se affonderanno il colpo con decisione e anche che cosa vorrà fare il ragazzo, malgrado sia difficile immaginare che possa rifiutare i Reds.

Il calciatore nato a Roma in carriera vanta 17 presenze e un gol con il Parma, 12 gettoni e una rete con la Sampdoria e 4 incontri con il Padova. Inoltre con l'Italia Under 18 è sceso in campo una volta, mentre 7 sono quelle in cui ha vestito la maglia dell'Italia Under 19.