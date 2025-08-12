Ufficiale

Monza-Inter, le formazioni: Pio Esposito-Bonny dal 1.' Ancora un forfait per Zielinski

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:55Serie A
di Antonio Noto

L'Inter di Cristian Chivu torna in campo alle 21 per il test amichevole contro il Monza di Alessandro Nesta. Si tratta della terza amichevole del precampionato nerazzurro. La sfida al Monza precede quella contro l'Olympiacos del 16 agosto, ultima tappa prima dell'esordio in campionato. Diversi forfait in casa nerazzurra, tra questi Piotr Zielinski, il centrocampista ex Napoli non è ancora pronto dopo l'infortunio da poco smaltito. Di seguito le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici: in avanti Chivu sceglie la coppia Pio Esposito-Bonny

MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhytarian, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.