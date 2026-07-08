Gila va al Milan, la Lazio ha già trovato il sostituto: arriva dalla Croazia
Dopo aver definito la cessione di Mario Gila al Milan, la Lazio si muove sul mercato alla ricerca del sostituto e ha individuato in Sergi Dominguez il profilo giusto per rinforzare il reparto difensivo. Il club biancoceleste punta a chiudere l’operazione in tempi brevi e nei prossimi giorni è atteso un blitz in Croazia per trattare direttamente con la Dinamo Zagabria. Lo riporta Sky Sport.
La distanza sul prezzo: la Lazio punta sui bonus
La società croata valuta il giovane difensore circa 12 milioni di euro, cifra che la Lazio vorrebbe raggiungere attraverso una proposta con una parte fissa e l’inserimento di bonus legati a prestazioni e obiettivi. La trattativa è entrata nella fase decisiva e dalle parti filtra ottimismo per una possibile fumata bianca. I biancocelesti sono pronti ad accelerare per assicurarsi il giocatore e completare così il rinnovamento della propria linea difensiva.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro