Gila va al Milan, la Lazio ha già trovato il sostituto: arriva dalla Croazia

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Lazio, pressing per Sergi Dominguez dopo la cessione di Gila

Dopo aver definito la cessione di Mario Gila al Milan, la Lazio si muove sul mercato alla ricerca del sostituto e ha individuato in Sergi Dominguez il profilo giusto per rinforzare il reparto difensivo. Il club biancoceleste punta a chiudere l’operazione in tempi brevi e nei prossimi giorni è atteso un blitz in Croazia per trattare direttamente con la Dinamo Zagabria. Lo riporta Sky Sport.

La distanza sul prezzo: la Lazio punta sui bonus

La società croata valuta il giovane difensore circa 12 milioni di euro, cifra che la Lazio vorrebbe raggiungere attraverso una proposta con una parte fissa e l’inserimento di bonus legati a prestazioni e obiettivi. La trattativa è entrata nella fase decisiva e dalle parti filtra ottimismo per una possibile fumata bianca. I biancocelesti sono pronti ad accelerare per assicurarsi il giocatore e completare così il rinnovamento della propria linea difensiva.