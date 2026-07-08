Como, nuovo colpo in arrivo: accordo vicino per Yan Couto
Il Como è pronto a mettere a segno un altro importante colpo di mercato. Il club lariano è infatti in chiusura per Yan Couto, esterno destro brasiliano classe 2002 di proprietà del Borussia Dortmund. L’operazione si basa sulla formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che permetterà al Como di valutare il giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.
Trattativa riaperta dopo la frenata delle scorse ore
L’affare sembrava aver subito un rallentamento nelle ultime ore, ma il dialogo tra le parti è ripreso e ha portato alla riapertura della trattativa. Ora il Como è pronto a definire gli ultimi dettagli per assicurarsi Couto, giovane talento già protagonista ad alti livelli e considerato un rinforzo importante per la fascia destra della squadra. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
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