Roma, Greenwood sfuma? Il Fenerbahce prova ad anticipare tutti

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Fenerbahce in pressing su Greenwood: sfida aperta con Roma e Atletico

Il Fenerbahce prova a inserirsi nella corsa per Mason Greenwood e punta ad anticipare la concorrenza di Roma e Atletico Madrid. Il club turco vuole sfruttare il momento di attesa delle altre pretendenti per accelerare la trattativa e ha avviato i contatti sia con il giocatore sia con il Marsiglia, proprietario del cartellino. Lo ha riferito la redazione di Sky Sport.

Il Marsiglia fissa il prezzo: servono 50 milioni

La società francese valuta Greenwood circa 50 milioni di euro e, al momento, resta in attesa di offerte concrete. Il Fenerbahce è intenzionato a muoversi con decisione per provare a chiudere l’operazione, facendo leva sul pressing esercitato nelle ultime ore. Roma e Atletico Madrid restano interessate, ma il club turco vuole approfittare della fase di stallo per guadagnare una posizione di vantaggio nella corsa all’attaccante inglese.