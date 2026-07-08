Roma, Greenwood sfuma? Il Fenerbahce prova ad anticipare tutti
Il Fenerbahce prova a inserirsi nella corsa per Mason Greenwood e punta ad anticipare la concorrenza di Roma e Atletico Madrid. Il club turco vuole sfruttare il momento di attesa delle altre pretendenti per accelerare la trattativa e ha avviato i contatti sia con il giocatore sia con il Marsiglia, proprietario del cartellino. Lo ha riferito la redazione di Sky Sport.
Il Marsiglia fissa il prezzo: servono 50 milioni
La società francese valuta Greenwood circa 50 milioni di euro e, al momento, resta in attesa di offerte concrete. Il Fenerbahce è intenzionato a muoversi con decisione per provare a chiudere l’operazione, facendo leva sul pressing esercitato nelle ultime ore. Roma e Atletico Madrid restano interessate, ma il club turco vuole approfittare della fase di stallo per guadagnare una posizione di vantaggio nella corsa all’attaccante inglese.
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