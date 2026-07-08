Como regina del mercato in Serie A: già spesi 70 milioni

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Como, il mercato non si ferma: quasi 170 milioni investiti dal ritorno in Serie A

Il Como continua a essere una delle realtà più ambiziose del calcio italiano sul fronte mercato. Il club lariano, forte di un progetto definito e di importanti risorse economiche, ha già dimostrato nella scorsa stagione la volontà di costruire una rosa competitiva, investendo oltre 100 milioni di euro nella campagna acquisti. Anche nell’attuale sessione il ritmo non è cambiato: la società ha infatti già raggiunto una spesa vicina ai 70 milioni di euro, senza considerare gli eventuali riscatti che potranno essere esercitati nella prossima stagione.

Tutti gli acquisti del Como dalla promozione in Serie A

Dal ritorno nella massima serie, il Como ha portato avanti una strategia di mercato aggressiva, puntando su giocatori di qualità ed esperienza ma anche su profili giovani con margini di crescita. Di seguito sono riportati tutti i calciatori acquistati dal club lombardo e le relative cifre investite, secondo i dati raccolti da Transfermarkt, per ricostruire il percorso di rafforzamento della rosa iniziato con la promozione in Serie A.