Como scatenato, è fatta per un altro rinforzo: arriva in prestito dal Dortmund

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Il Como ha definito l’arrivo di Yan Couto dal Borussia Dortmund. Il laterale brasiliano approda in prestito con diritto di riscatto

Nuovo rinforzo per il Como. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lariano ha definito l’arrivo di Yan Couto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Dopo il via libera del Borussia Dortmund alla cessione del laterale brasiliano, il Como ha raggiunto l’accordo definitivo anche con l’entourage del calciatore, assicurandosi un nuovo innesto per la rosa di Cesc Fabregas.

Como, altro rinforzo: è fatta per Yan Couto

Il classe 2002 si prepara così a iniziare una nuova avventura in vista di una stagione particolarmente impegnativa, che vedrà il Como protagonista su tre fronti: campionato, Coppa Italia e soprattutto Champions League 2026-2027. Nell’ultima annata con il Borussia Dortmund, Yan Couto ha collezionato 27 presenze, realizzando 3 gol e fornendo 3 assist.