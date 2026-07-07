Niente Napoli, Gila va al Milan e sorride anche il Real: quanto incassa la Lazio

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Mario Gila è vicino al Milan: il difensore lascerà la Lazio per circa 30 milioni di euro. Una parte dell'incasso, però, sarà destinata al Real Madrid

Niente Napoli per Mario Gila, che è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Nelle ultime ore i rossoneri e la Lazio hanno raggiunto un'intesa per il trasferimento a titolo definitivo del difensore spagnolo, sulla base di un'operazione da circa 30 milioni di euro. Una cessione importante per il club biancoceleste, che potrà ottenere risorse da reinvestire sul mercato, anche se l'incasso effettivo sarà inferiore rispetto alla cifra complessiva concordata.

Gila al Milan, ecco quanto incasserà davvero la Lazio

Quando la Lazio acquistò Gila dal Real Madrid nell'estate del 2022 per circa 6 milioni di euro, le due società inserirono nell'accordo una clausola sulla futura rivendita: il club spagnolo avrebbe avuto diritto al 50% della plusvalenza realizzata dai biancocelesti in caso di cessione del difensore. Con il trasferimento al Milan questa condizione entrerà quindi in vigore. La plusvalenza generata dall'operazione sarà di 24 milioni di euro, ovvero la differenza tra i 30 milioni incassati e i 6 milioni spesi nel 2022 per acquistare il centrale. La metà, pari a 12 milioni, andrà al Real Madrid, mentre alla Lazio resteranno 18 milioni di euro. Una cifra comunque significativa, che permetterà al club capitolino di avere maggiore disponibilità economica per le prossime operazioni di mercato.