Juve, Spalletti aspetta il portiere: affondo per Martinez, occhio a Vicario

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Calciomercato Juventus, per la porta il primo obiettivo resta il Dibu Martinez

La Juventus continua a lavorare sul mercato dei portieri e il primo obiettivo per difendere i pali bianconeri resta Emiliano “Dibu” Martinez. Dopo i contatti avviati nella giornata di martedì, nelle prossime ore l’amministratore delegato Carnevali e il nuovo Chief Football Officer Massara incontreranno l’agente del portiere argentino per valutare i costi dell’operazione e definire la strategia da seguire.

Vicario l’alternativa in caso di mancato accordo con l’Aston Villa

Il prossimo passaggio sarà quello di trovare l’intesa definitiva con l’Aston Villa, club proprietario del cartellino di Martinez. La Juventus considera il campione argentino il profilo ideale per la porta, ma resta vigile anche su altre soluzioni. Tra queste c’è Guglielmo Vicario, individuato come principale alternativa nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’affondo decisivo per l’estremo difensore dell’Aston Villa. Il giocatore ex Empoli piace anche al Napoli. Lo riporta la redazione di Sky Sport.