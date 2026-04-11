Gioca solo l'Atalanta, ma vince la Juve su un regalo difensivo: 1-0 a Bergamo

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La Dea sbatte sul palo e sulle parate di Di Gregorio, Boga approfitta di un pasticcio difensivo per fare il gol decisivo. Spalletti sale al quarto posto

Termina sul risultato di 0-1 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Juventus, valido per la 32ª giornata di Serie A. Gioca solo la Dea, che non riesce a sfondare grazie alle parate di Di Gregorio ed al palo che nel primo tempo ha negato la rete a Scalvini; nella ripresa poi, regalo difensivo confezionato da Carnesecchi, Djimsiti e Scalvini, così Boga ne approfitta e segna il gol decisivo. Luciano Spalletti sale a 60 punti e si prende il quarto posto in classifica in attesa di Como-Inter, mentre Raffaele Palladino resta fermo al settimo posto a quota 53.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate

2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate

3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate

4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate

5 - Como 58 punti, 31 partite giocate

6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate

7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate

8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate

9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate

10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate

11 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate

12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate

13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate

14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate

15 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate

16 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate

17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate

18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate

19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate

20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate