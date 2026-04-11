Gioca solo l'Atalanta, ma vince la Juve su un regalo difensivo: 1-0 a Bergamo
Termina sul risultato di 0-1 il match della New Balance Arena tra Atalanta e Juventus, valido per la 32ª giornata di Serie A. Gioca solo la Dea, che non riesce a sfondare grazie alle parate di Di Gregorio ed al palo che nel primo tempo ha negato la rete a Scalvini; nella ripresa poi, regalo difensivo confezionato da Carnesecchi, Djimsiti e Scalvini, così Boga ne approfitta e segna il gol decisivo. Luciano Spalletti sale a 60 punti e si prende il quarto posto in classifica in attesa di Como-Inter, mentre Raffaele Palladino resta fermo al settimo posto a quota 53.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 72 punti, 31 partite giocate
2 - Napoli 65 punti, 31 partite giocate
3 - Milan 63 punti, 32 partite giocate
4 - Juventus 60 punti, 32 partite giocate
5 - Como 58 punti, 31 partite giocate
6 - Roma 57 punti, 32 partite giocate
7 - Atalanta 53 punti, 32 partite giocate
8 - Bologna 45 punti, 31 partite giocate
9 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate
10 - Udinese 43 punti, 32 partite giocate
11 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate
12 - Torino 39 punti, 32 partite giocate
13 - Parma 35 punti, 31 partite giocate
14 - Genoa 33 punti, 31 partite giocate
15 - Cagliari 33 punti, 32 partite giocate
16 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 32 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 31 partite giocate
19 - Verona 18 punti, 32 partite giocate
20 - Pisa 18 punti, 32 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Parma
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro