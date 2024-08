Giuntoli fa la rivoluzione alla Juve a rate: 200 mln di acquisti, dalle casse sono usciti 53,8

vedi letture

Quanto è costata questa rivoluzione sul mercato? Ne ha parlato questa mattina il Corriere dello Sport

Con l'acquisto di Koopmeiners, la Juventus ha rafforzato il suo ruolo di regina del mercato estivo. Sono otto (per ora) gli acquisti chiusi da Giuntoli: Douglas Luiz, Thuram, Di Gregorio, Kalulu, Cabal, Nico Gonzalez, Conceiçao e appunto Koopmeiners. Tutti insieme, tutti chiusi in meno di due mesi, con Sancho come possibile ciliegina sulla torta.

Quanto è costata questa rivoluzione sul mercato? Ne ha parlato questa mattina il Corriere dello Sport: formalmente 197,5 milioni di euro esclusi i bonus, in alcuni casi facilmente raggiungibili e in altri meno, formula utilizzata spesso dal direttore tecnico Giuntoli come strumento per avvicinare anche le richieste più esose. Realisticamente, e guardando soltanto a questo esercizio, la nuova Juve di Motta è stata costruita con 53,8 milioni. È questo, cifre alla mano, l’impatto sul bilancio di questa annata. La Juve, come ormai fanno quelli con più idee che soldi, paga infatti in comode rate.

I 51,8 milioni per Douglas Luiz? Estinguibili in quattro anni. I 20,6 per Thuram e i 12,8 per Cabal? In tre. Di Gregorio? Arriva in prestito per 4,5 milioni e il riscatto potrà essere spalmato dal 2025 al 2027. L’unico calciatore che viene a costare “qui e ora” è Conceiçao, in prestito oneroso per 7 milioni. Il resto lo hanno fatto le cessioni: Soulé, Huijsen, Iling-Junior, Kean, De Winter, Barrenechea, Kaio Jorge e Nicolussi Caviglia porteranno 22,6 milioni oggi e 95,5 in totale. Giuntoli compra e cede con le stesse modalità.