Gudmundsson, flebile ottimismo per il Napoli: la rivelazione da Firenze

Albert Gudmundsson prova a esserci contro il Napoli.

Almeno questa è la sua speranza a due giorni dal fischio d'inizio. Su La Nazione si fa il punto sull'infortunio del giocatore ex Genoa. L’attenzione adesso è tutta su di lui, che sta facendo il massimo per essere disponibile almeno dalla panchina nella sfida di sabato: ieri l’islandese si è allenato solo in palestra facendo potenziamento. Per adesso, dunque, niente pallone ma se non altro la caviglia dove il numero 10 ha avuto una sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore non ha bisogno di fasciature e soprattutto non è gonfia: la speranza che l’ex Genoa possa rendersi disponibile a tempo di record per dopodomani c’è.