Juve, si teme lungo stop per Vlahovic: rischia di saltare 14 gare

Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus, si sta sottoponendo questa mattina a una risonanza magnetica per valutare con precisione l’entità dell’infortunio agli adduttori riportato durante la gara di campionato vinta dai bianconeri sabato contro il Cagliari. L'attaccante salterà sicuramente l'impegno col Napoli domenica prossima.

Se gli esami dovessero confermare uno stiramento, per l’attaccante serbo classe 2000 si prospetta un’assenza lunga e pesante. Il rischio è di restare fuori per circa quattordici partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, con un possibile rientro fissato soltanto per la trasferta di febbraio sul campo del Parma. Per Vlahovic sarebbe dunque uno stop significativo, con ripercussioni importanti sulle rotazioni offensive della Juventus.