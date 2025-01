Il Bologna ribalta il Monza: 3-1 per gli uomini di Italiano che ora sono sesti

vedi letture

Al Dall'Ara il Bologna di Italiano batte il Monza 3-1 nella seconda sfida valida per il 21° turno di Serie A. E' il Monza a portarsi in vantaggio a Bologna dopo appena 4 minuti di gioco: contropiede dei brianzoli partito proprio da una sponda della seconda punta, su Ciurria che poi lancia il suo compagno di squadra. A tu per tu con Ravaglia, Daniel Maldini è lucido e porta avanti i suoi. Il Bologna non si scompone e si riorganizza fino a trovare il pari al 23': Orsolini, dopo un avvio opaco, trova la sua giocata preferita e con il sinistro mette al centro un cioccolatino da scartare per Castro, abile a incunearsi tra Izzo e Carboni e a spizzare quanto basta per mettere alle spalle di Turati l'1-1. Il Monza sì che accusa il colpo e al 34' ecco anche il 2-1 rossoblù: Castro cerca e trova Dominguez, palla per Odgaard che stoppa e conclude con un tocco da biliardo alle spalle di Turati. Nel finale problema muscolare per Bondo: al suo posto entra Vignato.

Al 69' arriva il tris del Bologna, stavolta la firma è quella di Riccardo Orsolini. Lykogiannis, servito da Odgaard, lascia partire un cross con i giri giusti per l'attaccante esterno rossoblù. Freddezza clamorosa del numero 7 che stoppa e conclude in porta segnando il 3-1 che lancia i rossoblù al sesto posto il classifica.