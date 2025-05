Il Bologna riprende la Juve dopo il 1T horror di Doveri: finisce 1-1 al Dall'Ara

Bologna e Juventus pareggiano 1-1 al Dall’Ara in una gara vivace ma senza vincitori: Thuram apre le marcature al 9’ per i bianconeri, Freuler risponde nella ripresa per i rossoblù. Entrambe le squadre restano ancorate alla zona Champions, ma senza l’allungo sperato: Roma e Lazio agganciano la Juve, l’Atalanta allunga, e la Fiorentina resta in corsa. Un pareggio che fa sorridere soprattutto le avversarie dirette.

La Juventus parte forte e sfrutta un errore di Skorupski, mentre il Bologna cresce nella seconda metà del primo tempo, protestando per due episodi dubbi. Nella ripresa, dopo un gol annullato a Cambiaso, Freuler firma l’1-1 su assist di Dallinga. Gli ultimi minuti vedono occasioni da ambo le parti e ritmi spezzettati dai cambi, ma il punteggio non cambia. Tante proteste rossoblù per due episodi in cui Doveri grazia la Juve nel primo tempo: un rigore netto non fischiato per un intervento in area di McKennie su Freuler e un fallo di mano di Savona che non permette a Orsolini di lanciarsi verso la porta.