Il Cagliari batte di misura il Verona: ora Zanetti rischia l'esonero

L'anticipo della 14^ giornata di Serie A sorride al Cagliari, battuto 1-0 l'Hellas Verona. La sfida si decide al 75' dopo una bella azione del Cagliari, con Makoumbou che libera Felici al cross in area. Palla al bacio per Piccoli, tap-in di prima intenzione e 1-0. Il Verona prova comunque a reagire e libera Serdar al tiro da ottima posizione: provvidenziale Mina a far muro col corpo. Nei quattro minuti di recupero poi la squadra di Nicola si limita a gestire e placare la voglia di rimonta dell'Hellas, portandosi a casa tre punti e inguaiando la posizione di Zanetti, al quale non sembra essere servito il ritiro.