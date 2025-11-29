Il Genoa ribalta il Verona: prima vittoria per De Rossi

Il Genoa ritrova il successo davanti al proprio pubblico superando il Verona 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Belghali, la squadra di De Rossi cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio poco prima dell’intervallo grazie a Colombo, bravo a sfruttare un ottimo assist di Vitinha. Il primo tempo è intenso, con il Verona che perde Bradaric per infortunio e il Genoa che inizia a prendere il controllo del match.

Nella ripresa i rossoblù aumentano ulteriormente la pressione e ribaltano il risultato con un preciso colpo di testa di Thorsby, decisivo sugli sviluppi di un cross di Ellertsson. Il Verona tenta una reazione, ma trova sulla sua strada un Leali in grande forma, autore di interventi importanti su Orban e Giovane. Il Genoa resiste fino alla fine e conquista tre punti pesanti, ritrovando entusiasmo e continuità nel proprio cammino in Serie A.