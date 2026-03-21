Il Milan torna a vincere: 3-2 al Torino e si accende il big match col Napoli

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Il Milan batte il Torino 3-2 a San Siro: decisivi nella ripresa Rabiot e Fofana, non basta il gol finale di Vlasic. Allegri a +1 sul Napoli

Termina sul risultato di 3-2 il match di San Siro tra Milan e Torino, valido per la 30ª giornata di Serie A. Sblocca il match Pavlovic nel primo tempo, pronta la risposta di Giovanni Simeone; nella ripresa però i rossoneri entrano alla grande e fanno un uno-due decisivo con Rabiot e Fofana, inutile ai fini del risultato il il gol di Vlasic nel finale. La squadra di Massimiliano Allegri torna a vincere e si riprende il secondo posto in classifica a +1 sul Napoli, al rientro dalla sosta nazionali ci sarà lo scontro diretto tra le due formazioni.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 68 punti, 29 partite giocate, 65 reti fatte e 23 subite

2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate, 47 reti fatte e 23 subite

3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate, 46 reti fatte e 30 subite

4 - Como 54 punti, 29 partite giocate, 48 reti fatte e 22 subite

5 - Juventus 53 punti, 29 partite giocate, 51 reti fatte e 28 subite

6 - Roma 51 punti, 29 partite giocate, 39 reti fatte e 23 subite

7 - Atalanta 47 punti, 29 partite giocate, 40 reti fatte e 27 subite

8 - Bologna 42 punti, 29 partite giocate, 38 reti fatte e 34 subite

9 - Lazio 40 punti, 29 partite giocate, 29 reti fatte e 28 subite

10 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate, 35 reti fatte e 42 subite

11 - Sassuolo 38 punti, 29 partite giocate, 35 reti fatte e 39 subite

12 - Parma 34 punti, 30 partite giocate, 21 reti fatte e 38 subite

13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate, 36 reti fatte e 42 subite

14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate, 34 reti fatte e 53 subite

15 - Cagliari 30 punti, 30 partite giocate, 31 reti fatte e 42 subite

16 - Fiorentina 28 punti, 29 partite giocate, 34 reti fatte e 43 subite

17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate, 25 reti fatte e 44 subite

18 - Lecce 27 punti, 29 partite giocate, 21 reti fatte e 39 subite

19 - Pisa 18 punti, 29 partite giocate, 23 reti fatte e 49 subite

20 - Verona 18 punti, 29 partite giocate, 22 reti fatte e 51 subite