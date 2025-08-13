Il talento Leoni lascia subito l'Italia: in arrivo l'offerta del Liverpool, le cifre

di Redazione Tutto Napoli.net

Dopo le varie ipotesi circolate in Italia fra Inter, Milan e Juventus, adesso il giovane diensore del Parma Giovanni Leoni sembra vicino al trasferimento al Liverpool. I Reds sono infatti convinti di puntare su di lui, presentando presto un'offerta ai ducali.

Offerta che al momento, al netto dei contatti concreti avvenuti fra le parti, non c'è ancora stata ufficialmente. Nonostante si parlasse anche di cifre più alte, il Parma secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sarebbe pronto a farlo partire per 30 milioni di euro di parte fissa più bonus. Se con i bonus si arrivasse a 35 milioni di costo totale del cartellino, i gialloblu potrebbero essere soddisfatti e lasciar partire il giocatore.